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Дома в Константынув-Лодзинский, Польша

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Константынув-Лодзинский, Польша
Дом 3 спальни
Константынув-Лодзинский, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Мы предлагаем уникальный, одноэтажный, террасный дом в закрытом жилом комплексе Srebrna Osto…
€174,323
Realting.com
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