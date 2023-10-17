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Дома в Констанцин-Езёрна (город), Польша

7 объектов найдено
Дом 10 комнат в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 10 комнат
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 10
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
[PL/EN] W głębi malowniczej części Konstancina, otulonej bujną zielenią lasów, znajduje się …
€689,169
Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 5
Площадь 180 м²
**House Rental Offer in Bielawa**.We are pleased to present to you an exceptional offer of r…
€429,355
Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 5
Площадь 480 м²
Prestige Real Estate prezentuje do sprzedaży:Ta wyjątkowa rezydencja usytuowana jest na pięk…
€2,42 млн
Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 5
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в этот изысканный двухквартирный дом, расположенный в престижном комплексе …
€660,546
Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 5
Площадь 480 м²
Prestige Real Estate prezentuje do sprzedaży:Ta wyjątkowa rezydencja usytuowana jest na pięk…
€2,46 млн
Дом 5 спален в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 5 спален
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Продается шикарный дом в Варшаве с большим участком земли Konstancin-Jeziorna. Дом построен …
€1,70 млн
Дом 7 комнат в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 7 комнат
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Новочесны и комфортовы дом злокализиваны на prestiżowym osiedlu "Konstancja" туз обок ской а…
€1,45 млн
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