ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
Констанцин-Езёрна (город)
Дуплексы
Дуплексы в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Польша
2
123 м²
Новая современная застройка с 2 3 и 4 спальнями с современными планировками и высочайшими с…
€282,450
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Польша
3
92 м²
A new residential project on the hills overlooking Fuengirola where every smallest detail i…
€526,431
Рекомендовать
Квартира
Познань, Польша
1 004 м²
Строительный участок для продажи в отличном месте, Подолан, ул. Щавицкая с. Голенцинская обл…
€207,685
Рекомендовать
Квартира
Гнезно, Польша
655 м²
Я буду продавать недвижимость, построенную в коммерческом здании. Недвижимость находится в с…
€424,352
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Варшава, Польша
2
42 м²
Отличное расположение в Praga Południe на пересечении ул. Вашингтон и ул. Гренадеры. Вас жде…
€120,056
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Польша
3
134 м²
Разработка находится рядом с Finca Cortesin, который является одним из всемирно известных к…
€501,122
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
4
2
143 м²
4/4
Дом Этажей: 4 Квартира Этаж: 4-й Количество комнат: 4 Количество спален: 3 Количество ванн…
€301,409
Рекомендовать
Квартира
Варшава, Польша
350 м²
€1,571
Рекомендовать
Квартира
Mlodasko, Польша
1 668 м²
Продается земельная собственность, расположенная в Млодаско в гм. Казимеж, общей площадью. 1668 м2
€52,431
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1
1
37 м²
1/5
1-комнатная, функциональная квартира, расположенная в прекрасном месте между двумя станциями…
€103,199
Рекомендовать
Квартира
Koninko, Польша
165 м²
€1,123
Рекомендовать
Квартира
Лодзь, Польша
180 м²
— День открытых дверей 19 февраля, 10-13 —
€201,848
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL