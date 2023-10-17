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Квартиры в Констанцин-Езёрна (город), Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с гаражом в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Квартира 3 спальни с гаражом
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/5
The apartment is located in a very good location near the Spa Park and urban infrastructure.…
€355,299
Realting.com
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