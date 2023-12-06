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Квартиры в Конинский повят, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Голина, Польша
Квартира
Голина, Польша
Площадь 248 м²
€123,174
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Genowefa, Польша
Квартира
Genowefa, Польша
Площадь 6 900 м²
€29,980
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Конинский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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