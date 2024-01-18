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Жильё в Колобжег, Польша

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Колобжег, Польша
SPECIAL
Дом 5 комнат
Колобжег, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Предметом продажи является дом, расположенный в коттеджном поселке в западной части города К…
€345,949
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