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Купить недвижимость в Кольский повят, Польша

gmina Dabie
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1 объект найдено
Дом 3 спальнив Augustynow, Польша
Дом 3 спальни
Augustynow, Польша
116 м²
€ 38,930

Параметры недвижимости в Кольский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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