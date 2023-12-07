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Квартиры в Клодзский повят, Польша

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Душники-Здруй, Польша
Квартира 3 комнаты
Душники-Здруй, Польша
Число комнат 3
Площадь 58 м²
€50,431
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Лёндек-Здруй, Польша
Квартира
Лёндек-Здруй, Польша
Площадь 180 м²
Дом в Грущине на продажу!!! Дом расположен по адресу улица Łąkowa в Грущине недалеко от Позн…
€348,372
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Dolnik, Польша
Квартира
Dolnik, Польша
Площадь 899 м²
€16,268
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Клодзский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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