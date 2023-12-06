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Жильё в Клобуцкий повят, Польша

2 объекта найдено
Квартира в Клобуцк, Польша
Квартира
Клобуцк, Польша
Площадь 256 м²
€150,830
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Клобуцк, Польша
Квартира 3 комнаты
Клобуцк, Польша
Комнаты 3
Площадь 71 м²
€137,118
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Клобуцкий повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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