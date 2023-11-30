Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Kierszek
  5. Дома

Дома в Kierszek, Польша

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Kierszek, Польша
Дом 3 спальни
Kierszek, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 1/2
Сегмент, расположенный в инвестиционном комплексе Kabacka Przystań Prestige. Идеальное место…
€276,347
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дом 3 спальни в Kierszek, Польша
Дом 3 спальни
Kierszek, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Дом в Piaseczno по адресу ул. Kwitnąca Grusza (на границе Piaseczno и Józefosław). Дом в иде…
€184,548
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дом 7 комнат с террасой в Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Дом 7 комнат с террасой
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Комнаты 7
Площадь 272 м²
Готовый к введению свободностоячий дом, триэтажный площадью 272,13 m2(250,59 m2 + 21,54 m2 г…
€357,057
Оставить заявку
Realting.com
Перейти