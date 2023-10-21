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Квартиры в Калишь, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Калишь, Польша
Квартира
Калишь, Польша
Площадь 1 972 м²
Уникальное и очень престижное место в центре Kalisz – пересечение Золотого Рога и представит…
€674,721

Параметры недвижимости в Калишь, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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