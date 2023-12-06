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Квартиры в Калишский повят, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Niedzwiady, Польша
Квартира
Niedzwiady, Польша
Площадь 352 м²
€227,058
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Brzeziny, Польша
Квартира
Brzeziny, Польша
Площадь 258 м²
€220,783
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Калишский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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