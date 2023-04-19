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Купить недвижимость в Калишь, Польша

Калишь
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1 объект найдено
Домв Калишь, Польша
Дом
Калишь, Польша
1 972 м²
€ 732,914
Уникальное и очень престижное место в центре Калиша – пересечение Золотого Рога и представит…

Параметры недвижимости в Калишь, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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