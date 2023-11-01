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Жильё в Енджеювский повят, Польша

1 объект найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сендзишув, Польша
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сендзишув, Польша
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный сервисный и жилой дом с участком 1800 м2 в Сендзишуве в Енджеювском ра…
€608,241

Параметры недвижимости в Енджеювский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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