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Квартиры в Ярославский повят, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Rokietnica, Польша
Квартира
Rokietnica, Польша
Площадь 1 215 м²
Construction plot for sale in Rokietnica at Szkolna Street,
€112,038

Параметры недвижимости в Ярославский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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