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Купить дом в Яроцинский повят, Польша

gmina Jarocin
1
1 объект найдено
Домв Czaszczew, Польша
Дом
Czaszczew, Польша
144 м²
€ 71,136
Недвижимость на продажу находится в Cząszczew k. Jarocin.  Недвижимость включает в себя…

Параметры недвижимости в Яроцинский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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