ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Польше
Новые дома в Польше
Все новостройки в Польше
10
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Польше
Жилая
Квартира в Польше
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Польше
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Польше
Элитная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Польше
Магазин
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Польше
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Польша
Варминско-Мазурское воеводство
Илавский повят
Купить недвижимость в Илавский повят, Польша
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
49 м²
€ 108,139
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2 Количество комнат
55 м²
5 Этаж
€ 180,156
A two-room apartment in Warsaw's Ochota located on the fifth ( last ) floor of a building fr…
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
67 м²
€ 162,208
Квартира 1 спальня
Познань, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 110,302
Продается 2-этажная вилла площадью 540 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
40 м²
€ 215,196
A modern studio with an area. 40.3 m2, with a large balcony UNDER THE LOUP Fantastic studio …
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2 Количество комнат
38 м²
14 Этаж
€ 142,497
Квартира 4 спальни
Smolice, Польша
106 м²
€ 237,473
Ladies and Gentlemen, I invite you to familiarize yourself with the offer of investment sale…
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
9/11 Этаж
€ 251,751
Продается просторная, тихая и светлая трехкомнатная квартира площадью 83 м2, расположенная н…
Квартира 3 спальни
Smolice, Польша
61 м²
€ 127,604
Дом 4 комнаты
Варшава, Польша
4 Количество комнат
100 м²
€ 285,666
Половина близнецов с 2001 года, после общего ремонта в 2021 году, готова к внедрению . Дом …
Квартира 4 спальни
Варшава, Польша
106 м²
€ 356,858
СПАТИАЛЬНАЯ ПОТОК НА ЗАКРЫТОМ ДОМЕ В СИНИМ ГОРОДНОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 4 комнаты | Балкон | Южн…
Дом
Варшава, Польша
140 м²
€ 224,408
:: Короткий : Варшава / Białołęka Augustów, Экстремальный сегмент с садом, 140м2, 5 комнат, …
Параметры недвижимости в Илавский повят, Польша
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты