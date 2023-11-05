ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
Грыфицкий повят
Дома
Дома в Грыфицкий повят, Польша
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Гданьск, Польша
3
1
62 м²
Представляем вам предложение квартиры в новосозданном жилом комплексе, который уже введен в …
€168,551
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3
2
136 м²
Удивительная квартира на продажу в здании Cosmopolitan, Площадь 135 м2. Он состоит из гостин…
€1,33 млн
Рекомендовать
Дом 9 комнат
Варшава, Польша
9
3
416 м²
1/1
Продается красивый особняк в Bielany, недалеко от Kampinos. Дом 2012 года постройки, 266,9…
€528,182
Рекомендовать
Квартира
Пущиково, Польша
360 м²
Hello,
€729,176
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
1
52 м²
3/4
Представляем 2-комнатную квартиру в историческом доходном доме Lindner 1912 года постройки. …
€222,517
Рекомендовать
Квартира
Buk, Польша
6 438 м²
Два участка для продажи в Отуше, в 4 км от Буку и около 30 км от центра Познани
€216,666
Рекомендовать
Квартира
Glinka Duchowna, Польша
134 м²
Вы ищете идеальное место для ведения собственного бизнеса, которое в то же время предложит к…
€197,214
Рекомендовать
Квартира
Вроцлав, Польша
0 м²
Строительный участок площадью 0,0411 га в форме трапеции. Участок расположен по ул. Семейств…
€37,020
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Варшава, Польша
4
2
108 м²
1/4
Уютный комплекс расположен в зеленой тишине Jelonki в варшавском районе Bemowo. К услугам го…
€438,303
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1
28 м²
€572
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Польша
2
45 м²
For sale two-room apartment at Skompakowskiego street in Skorosze housing estate in Ursus. T…
€136,188
Рекомендовать
Квартира
Wiry, Польша
136 м²
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ В ВИХРЕ
€179,041
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Грыфицкий повят, Польша
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL