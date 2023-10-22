Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Grubsko
  5. Квартиры

Квартиры в Grubsko, Польша

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира в gmina Nowy Tomysl, Польша
Квартира
gmina Nowy Tomysl, Польша
Площадь 220 м²
Прекрасная резиденция для продажи. Недвижимость расположена в живописном городе Грубско (Old…
€644,250

Параметры недвижимости в Grubsko, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти