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Квартиры в Гродзиский повят, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Wabiewo, Польша
Квартира
Wabiewo, Польша
Площадь 5 490 м²
€9,296
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Etalon Estate Group
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Квартира в Велихово, Польша
Квартира
Велихово, Польша
Площадь 703 м²
€151,062
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Раконевице, Польша
Квартира
Раконевице, Польша
Площадь 157 м²
€129,913
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Гродзиский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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