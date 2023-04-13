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Купить вилла в Великопольское воеводство, Польша

gmina Wysoka
1
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1 объект найдено
Вилла 8 спаленв Rudna, Польша
Вилла 8 спален
Rudna, Польша
8 Количество комнат 8 ванных комнат 554 м² 2/2 Этаж
€ 1,900,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Великопольское воеводство, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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