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Квартиры в Гожувский повят, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Makoszyce, Польша
Квартира
Makoszyce, Польша
Площадь 199 м²
Земельный участок застроен домом типа "Villa pod Lasem", расположенным в деревне Солецка, до…
€326,536

Параметры недвижимости в Гожувский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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