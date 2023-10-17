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Квартиры в Гнезно, Польша

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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Гнезно, Польша
Квартира 3 комнаты
Гнезно, Польша
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Вам не очень нравятся большие города ? Тишина и покой села Большая Польша играют в вашей душ…
€62
Квартира 3 комнаты в Гнезно, Польша
Квартира 3 комнаты
Гнезно, Польша
Комнаты 3
Площадь 58 м²
I will sell a 3-room flat located in the Jagiellonian District in Gniezno (Winiary)
€80,865
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 108 м²
Я продам односемейный дом в Гнезно по адресу ул. Конвалиова
€120,205
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 655 м²
Я буду продавать недвижимость, построенную в коммерческом здании. Недвижимость находится в с…
€480,820
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 18 363 м²
Гнезно - это не только колыбель туризма, но и новая тенденция увеличения зоны инвесторов.  Б…
€6,72 млн
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 159 м²
OPEN DAY – 04.02. (Суббота) с 11:00 до 15:00. Дверь дома будет широко открыта для вас. Я пр…
€174,188
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 12 348 м²
Предлагаю на продажу привлекательный участок под застройку площадью 12 348 м2, расположенный…
€404,807
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 12 348 м²
Предлагаю на продажу привлекательный участок под застройку площадью 12 348 м2, расположенный…
€404,807
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 20 600 м²
Доброе утро,
€1,09 млн
Квартира 3 комнаты в Гнезно, Польша
Квартира 3 комнаты
Гнезно, Польша
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Предметом продажи является квартира, расположенная в северной части Гнезно. Если вы ищете ан…
€109,059
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