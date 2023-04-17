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Купить дом в Гнезненский повят, Польша

gmina Gniezno
2
gmina Kiszkowo
2
Гнезно
2
6 объектов найдено
Дом 4 спальнив Karczewko, Польша
Дом 4 спальни
Karczewko, Польша
120 м²
€ 191,814
Дом 4 спальнив Jankowko, Польша
Дом 4 спальни
Jankowko, Польша
200 м²
€ 181,359
ОТКРЫТЫЙ ДЕНЬ – 04.02. ( Суббота ) с 11:00 до 15:00. Тогда дверь дома будет широко открыта д…
Дом 4 спальнив Dalki, Польша
Дом 4 спальни
Dalki, Польша
155 м²
€ 149,141
Я рад представить вас в одноэтажном отдельно стоящем доме, расположенном на очаровательном у…
Дом 5 спаленв Гнезно, Польша
Дом 5 спален
Гнезно, Польша
101 м²
€ 168,557
Я продам дом в двухквартирном доме, расположенном в Гнезно на Поржечковском районе ( Пиекари…
Дом 4 спальнив Karczewko, Польша
Дом 4 спальни
Karczewko, Польша
86 м²
€ 95,800
Вы ищете дом для отдыха у озера для отдыха для себя и своей семьи? Или, может быть, вы ищете…
Дом 5 спаленв Гнезно, Польша
Дом 5 спален
Гнезно, Польша
144 м²
€ 149,141

Параметры недвижимости в Гнезненский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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