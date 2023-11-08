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Жильё в Гнезно, Польша

квартиры
9
9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Гнезно, Польша
Квартира 3 комнаты
Гнезно, Польша
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Вам не очень нравятся большие города ? Тишина и покой села Большая Польша играют в вашей душ…
€60,707
Квартира 3 комнаты в Гнезно, Польша
Квартира 3 комнаты
Гнезно, Польша
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Я продам 3-комнатную квартиру, расположенную в Ягеллонском районе в Гнезно (Виниары)
€83,191
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 108 м²
Я продам односемейный дом в Гнезно по адресу ул. Конвалиова
€123,662
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 655 м²
Я буду продавать недвижимость, построенную в коммерческом здании. Недвижимость находится в с…
€424,949
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 18 363 м²
€6,91 млн
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 12 348 м²
Предлагаю на продажу привлекательный участок под застройку площадью 12 348 м2, расположенный…
€416,450
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 12 348 м²
Предлагаю на продажу привлекательный участок под застройку площадью 12 348 м2, расположенный…
€416,450
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 20 600 м²
Доброе утро,
€1,12 млн
Квартира 3 комнаты в Гнезно, Польша
Квартира 3 комнаты
Гнезно, Польша
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Предметом продажи является квартира, расположенная в северной части Гнезно. Если вы ищете ан…
€112,195
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