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Квартиры-студии в gmina Zloczew, Польша

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Злочев, Польша
Студия 1 спальня
Злочев, Польша
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Мы предлагаем квартиру на продажу в отреставрированном многоквартирном доме Рейнхольда Финст…
€80,485

Параметры недвижимости в gmina Zloczew, Польша

недорогая
элитная
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