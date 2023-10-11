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Жильё в gmina Zloczew, Польша

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Злочев, Польша
Квартира 1 спальня
Злочев, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Мы предлагаем квартиру на продажу в отреставрированном многоквартирном доме Рейнхольда Финст…
€56,557
Студия 1 спальня в Злочев, Польша
Студия 1 спальня
Злочев, Польша
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Мы предлагаем квартиру на продажу в отреставрированном многоквартирном доме Рейнхольда Финст…
€80,485

Параметры недвижимости в gmina Zloczew, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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