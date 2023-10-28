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Жильё в gmina Zelazkow, Польша

1 объект найдено
Квартира в Niedzwiady, Польша
Квартира
Niedzwiady, Польша
Площадь 270 м²
Мечтаете об уникальном доме?
€199,827

Параметры недвижимости в gmina Zelazkow, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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