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Квартиры в gmina Zbaszyn, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Nowa Wies Zbaska, Польша
Квартира
Nowa Wies Zbaska, Польша
Площадь 55 м²
€102,982

Параметры недвижимости в gmina Zbaszyn, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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