Купить недвижимость в gmina Zarszyn, Польша

Квартира 2 спальни Варшава, Польша 3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 4/4 Этаж

€ 124,417

3-комнатная квартира рядом с метро в Варшаве, Bielany #12301 Звоните +48574672833 ( Wh…