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Квартиры в gmina Zaklikow, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Lipa, Польша
Квартира
Lipa, Польша
Площадь 10 000 м²
For sale a beautiful 1 ha forest, located among meadows and forests in the Obornicki poviat
€10,909

Параметры недвижимости в gmina Zaklikow, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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