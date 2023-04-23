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Виллы в gmina Zabierzow, Польша

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Pisary, Польша
Вилла 4 спальни
Pisary, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 246 м² Количество этажей 2
€ 489,591
Продается красивый дом в отличном состоянии, расположенный в буферной зоне краковских долин,…

Параметры недвижимости в gmina Zabierzow, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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