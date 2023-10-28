Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Wyszki
  5. Дома

Дома в gmina Wyszki, Польша

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 5 комнат с балконом в Варшава, Польша
Квартира 5 комнат с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 5
Площадь 148 м²
Этаж 6
Продается: Двухуровневая квартира с очень хорошим стандартом оборудования, расположенная в з…
€235,335
Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Продаётся семикомнатный отдельный (wolnostojący) дом площадью 219,95 кв.м участок 1003 кв.м …
€280,080
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
Трёхкомнатная квартира после капитального ремонта расположена в закрытом жилом комплексе с п…
€144,133
Квартира 3 комнаты в Польша
Квартира 3 комнаты
Польша
Комнаты 3
Площадь 152 м²
Расположение этого здания предлагает идеальное сочетание между проживанием в жилой среде и …
€525,798
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Продаётся готовая к заселению двухкомнатная квартира площадью 50,3 кв.м в Варшаве, район Bia…
€110,955
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Этаж 4
Представляем вам прекрасно расположенную квартиру с видом на Красинский сад На площади 118м…
€902,522
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Продается двухкомнатная квартира, расположенная в Osiedle Leśny, по адресу ул. Князь Болесла…
€201,848
Квартира 3 комнаты с бассейном в Польша
Квартира 3 комнаты с бассейном
Польша
Комнаты 3
Площадь 230 м²
Horizon View Apartment No 101 - это 3-комнатная квартира на продажу в Пафосе Анаваргос на со…
€1,61 млн
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Современные новые апартаменты с 2 и 3 спальнями и пентхаусы с просторными террасами и ярким…
€470,985
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 68 м²
An attractive, very quiet apartment with two terraces located on the 4th floor of a building…
€182,988
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Дом Этажей: 4 Тип здания: многоквартирный дом Год строительства: 1928 Отопление: центрально…
€312,397
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€130,224

Параметры недвижимости в gmina Wyszki, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти