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Жильё в gmina Wyszki, Польша

1 объект найдено
Квартира в Wyszki, Польша
Квартира
Wyszki, Польша
Площадь 499 м²
Продается недвижимость в Вышки к / Яроцина по дороге DK12 Jarocin – Kotlin
€539,617

Параметры недвижимости в gmina Wyszki, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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