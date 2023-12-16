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Жильё в gmina Wysokie, Польша

1 объект найдено
Квартира в Nowy Dwor, Польша
Квартира
Nowy Dwor, Польша
Площадь 1 494 м²
Строительный участок (жилой и коммерческий) площадью 1494 м2 в Новом Дворе (гмина Кшивинь, К…
€31,414
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Wysokie, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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