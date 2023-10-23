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Квартиры в gmina Wronki, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Wronki, Польша
Квартира
Wronki, Польша
Площадь 1 326 м²
Land for sale for the investor, located on the main street of John Paul II in the center of …
€71,668

Параметры недвижимости в gmina Wronki, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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