Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Шамотульский повят
  5. gmina Wronki

Жильё в gmina Wronki, Польша

Wronki
1
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Wronki, Польша
Дом 3 спальни
Wronki, Польша
120 м²
€ 139,325
Продается отдельно стоящий дом в Пиотрово, недалеко от Вронки, в районе NATURA 2000. Недвижи…

Параметры недвижимости в gmina Wronki, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти