Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Wodzislaw

Жильё в gmina Wodzislaw, Польша

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Wrzesnia, Польша
Квартира 3 комнаты
Wrzesnia, Польша
Комнаты 3
Площадь 99 м²
€138,646
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Wrzesnia, Польша
Квартира
Wrzesnia, Польша
Площадь 2 157 м²
€1,66 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Wodzislaw, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти