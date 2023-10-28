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Квартиры в Гмина Вишня-Мала, Польша

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Ligota Piekna, Польша
Квартира 1 комната
Ligota Piekna, Польша
Комнаты 1
Площадь 32 м²
€534

Параметры недвижимости в Гмина Вишня-Мала, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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