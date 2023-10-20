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Виллы в gmina Wilamowice, Польша

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с видом на лес в Pisarzowice, Польша
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с видом на лес
Pisarzowice, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 519 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,53 млн

Параметры недвижимости в gmina Wilamowice, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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