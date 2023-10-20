ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
gmina Wieliszew
Виллы
Виллы в gmina Wieliszew, Польша
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Польша
3
152 м²
Близко к пляжу его красивые виды и его уникальная природная обстановка рядом с заповедником…
€182,447
Рекомендовать
Дом
Варшава, Польша
409 м²
Продается двухквартирный дом в Дольны Мокотув, усадьба Сикьерки, улица Роджинкова. Я предлаг…
€412,800
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
2
66 м²
2
Просторная и функциональная 3-комнатная квартира в уютном многоквартирном доме, расположенно…
€240,165
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
7
573 м²
Отдельно стоящий дом всего в 4 км от центра Варшавы ОСНОВНЫЕ ВАЛЮТЫ Дом был построен «для …
€698,585
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
5
2
482 м²
1/4
Продаётся отдельный (Wolnostojący) пятикомнатный 4-х этажный дом площадью 482 кв.м с земельн…
€196,189
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Kierszek, Польша
4
1
111 м²
14/16
Квартира расположена на улице Młynarska в Piaseczno, на 14 этаже комплекса Sand City Tower. …
€317,547
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Бялогард, Польша
4
176 м²
2
Престижная недвижимость przedstawia nietuzinkową nieruchomość w doskonałej lokalizacji! Blis…
€708,056
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3
1
69 м²
9
Трехкомнатная квартира в варшавском районе Praga Południe, расположенная на первом этаже дев…
€134,450
Рекомендовать
Дом 7 комнат с балконом
Варшава, Польша
7
350 м²
Автономный современный дом, расположенный на интересном участке площадью 850м2. Собственност…
€749,391
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
87 м²
1
Если вы ищете просторную трехкомнатную квартиру с возможностью адаптации чердака, гараж и бо…
€249,797
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Польша
3
140 м²
Совершенно новые апартаменты и пентхаусы в Нуэва Андалука Безопасное закрытое здание с двум…
€353,745
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
77 м²
2
Продается трехкомнатная квартира в варшавском районе Мокотув, недалеко от Лазенки Крулевских…
€310,360
Рекомендовать
Параметры недвижимости в gmina Wieliszew, Польша
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL