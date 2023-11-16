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Дома в gmina Wieliszew, Польша

1 объект найдено
Дом 6 комнат с балконом в Wieliszew, Польша
Дом 6 комнат с балконом
Wieliszew, Польша
Комнаты 6
Площадь 622 м²
€987,910

Параметры недвижимости в gmina Wieliszew, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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