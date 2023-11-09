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Жильё в gmina Wieliczka, Польша

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Величка, Польша
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Величка, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Квартира 60м2 + мансарда. 2 парковочных места.  На продажу квартира с мансардой расположе…
€151,594

Параметры недвижимости в gmina Wieliczka, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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