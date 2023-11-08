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Жильё в gmina Wielichowo, Польша

1 объект найдено
Квартира в Велихово, Польша
Квартира
Велихово, Польша
Площадь 703 м²
Мы представляем вам уникальную недвижимость в виде красивого многоквартирного дома, который …
€146,146

Параметры недвижимости в gmina Wielichowo, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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