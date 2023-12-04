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Квартиры в gmina Wielen, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Mialy, Польша
Квартира
Mialy, Польша
Площадь 11 800 м²
€222,204
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Etalon Estate Group
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Квартира в Велень, Польша
Квартира
Велень, Польша
Площадь 180 м²
€173,597
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Gulcz, Польша
Квартира
Gulcz, Польша
Площадь 82 500 м²
€99,529
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Wielen, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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