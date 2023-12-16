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Квартиры в gmina Ujazd, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Zimna Wodka, Польша
Квартира
Zimna Wodka, Польша
Площадь 123 м²
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€290,871
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Ujazd, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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