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Жильё в gmina Turek, Польша

1 объект найдено
Квартира в Obrebizna, Польша
Квартира
Obrebizna, Польша
Площадь 245 м²
Продается дом в закрытом состоянии. 245 м2, 4 спальни + гостиная с пристройкой. Участок 2155 м2
€97,887

Параметры недвижимости в gmina Turek, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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