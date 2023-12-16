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Квартиры в gmina Trzemeszno, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Kruchowo, Польша
Квартира
Kruchowo, Польша
Площадь 3 223 м²
Продаю уникальный, незастроенный земельный участок, расположенный по адресу: г. – в Крухуве …
€74,463
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Trzemeszno, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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