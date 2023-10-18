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Квартиры в gmina Trzcianka, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Biala, Польша
Квартира
Biala, Польша
Площадь 3 500 м²
ПРОДАЖА, НАЗЕМНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ЗДАНИЕ ХРАНЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ БЕЛЫЙ, ГМ. ТРИ
€294,538

Параметры недвижимости в gmina Trzcianka, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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