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Жильё в gmina Trawniki, Польша

1 объект найдено
Квартира в Biskupice, Польша
Квартира
Biskupice, Польша
Площадь 1 022 м²
€64,888

Параметры недвижимости в gmina Trawniki, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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